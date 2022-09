L’estratosfèrica actuació del jugador dels Cleveland Cavaliers Lauri Markkanen, autor de 43 punts, va impulsar Finlàndia, la selecció en què actua l’ala del Baxi Manresa Elias Valtonen, als quarts de final de l’Eurobasket, que viu la fase final a Berlín. Els nòrdics jugaran aquest duel demà, a les 17.15 hores, contra Espanya, que dissabte havia vençut Lituània després d’una pròrroga (102-94).

Valtonen no va tenir el seu millor partit, sense anotar i sent el pitjor de la seva formació en l’estadística de +/-, però va viure l’alegria del triomf d’una formació que està en constant evolució, com demostra el fet que és l’única classificada fins ara per al Mundial de l’any que ve.

Els finlandesos es van basar en tres triples consecutius de Salin per obrir forat, però les absències en pista de Markkanen eren aprofitades per Croàcia per igualar el marcador. Els balcànics no podien fer jugar el pivot Zubac, una de les seves estrelles, ja que la mobilitat de Markkanen era incompatible amb el seu joc més estàtic, però va trobar els punts exteriors i la bona actuació de Matkovic a la zona per arribar només dos punts a sota abans del darrer quart. En aquest, 12 punts de l’estrella finlandesa, ben ajudat pel base Maxhuni, van abatre la resistència del seu rival.

Ahir també es va classificar Polònia, que va derrotar Ucraïna per 86-94 i jugarà contra l’Eslovènia de Doncic; Itàlia va vèncer sorprenentment Sèrbia per 86-94 i ara jugarà contra França. Finalment, Grècia va derrotar la República Txeca per 94-88 i s’enfrontarà a Alemanya, l’amfitriona.