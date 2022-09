L’equip belga Team Far (femení), el suís Ticktack (mixta) i el txec Runsport (Runsport) van ser dissabte els vencedors de la Pyrenees Stage Run, una prova amb una setantena de corredors, aplegats en grups de dos o tres, que durant set dies ha creuat bona part del Pirineu català. Puigcerdà va ser la meta de la segona etapa i la sortida de la tercera en un llarg recorregut entre Ribes de Freser i Salardú. Organitzada per Bifree Sports, la sisena edició de la cursa va obligar els participants a fer 240 km i més de 15.000 m de desnivell. Només un dels equips no va acabar.

Els txecs Zdenek Hruska i Martin Jor (Runsport) van exhibir un alt nivell des del primer dia i van obtenir el triomf sense baixar del podi en cap etapa. Els suïssos Jörg Steiner i Astrid Forrer (Ticktack), tot i punxar a la cinquena etapa, van vèncer en categoria mixta. I les belgues Katrien Aerts i Debby Urkens (Team Far) van guanyar essent primeres en totes les etapes menys l’inicial.