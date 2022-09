El Torneig de l’Amistat neix per recuperar els principis fundacionals de l’Interbarris

El Municipal de la Balconada va acollir, dissabte, la primera edició del Torneig de l’Amistat, el trofeu de pretemporada de caràcter amistós que han impulsat dos dels cinc equips de barri de la capital del Bages, la UE la Balconada i el CF Pare Ignasi Puig, com a alternativa al tradicional Torneig Interbarris. El setembre del 2021 es va completar la dotzena edició d’aquesta competició amb l’absència dels primers equips d’aquestes dues entitats. Enguany, el Torneig Interbarris «no se celebrarà», va certificar dijous a aquest diari el regidor delegat d’Esports, Toni Massegú.

Tal com van detallar a Regió7 el vicepresident del CF Pare Ignasi Puig, Francesc Álvarez, i el president de la UE la Balconada, Albert García, el dijous, 9 de setembre del 2021 (vegeu la pàgina 32), les juntes directives d’ambdues entitats consideraven imprescindible que es tornés als clubs la responsabilitat d’organitzar la competició, una tasca que va assumir la Delegació al Bages de la Federació Catalana de Futbol (FCF) el 2013, després que el torneig impulsat pel CF Pare Ignasi Puig uns anys abans s’hagués deixat de celebrar.

Les discrepàncies a l’entorn del model de gestió del Torneig Interbarris tenien com a rerefons el debat sobre la idoneïtat de la participació de formacions representatives dels dos grans clubs de la ciutat, el CE Manresa i el Gimnàstic, en la mateixa competició en la qual prenien part els primers equips de les entitats de barri, tot i que aquest era un fet habitual des de l’edició del 2014.

Albert García i Francesc Álvarez van explicitar a Regió7, ara fa un any, que si no s’atenien les seves peticions, es plantejaven «crear un trofeu alternatiu adreçat només a equips de barri». Dit i fet. Un any després, aquesta competició ja existeix i s’anomena Torneig de l’Amistat.

La primera edició de l’esmentat trofeu va ser coorganitzada pels quatre clubs que hi van participar: les dues entitats promotores de la iniciativa, la UE Sant Pau i el Palillo CF de Sant Joan de Vilatorrada. Tal com pretenien els seus impulsors, el Torneig de l’Amistat es va convertir «en un espai de trobada i de convivència». Francesc Álvarez i Albert García van ratificar que «aquesta és la primera edició d’un torneig que ha d’esdevenir el punt de trobada dels equips de barri de Manresa i de les poblacions de la resta de la comarca, com el sallentí CF Estación». «Ni el CF Pare Ignasi Puig ni la UE la Balconada es plantegen tornar a prendre part en el Torneig Interbarris», van reblar ambdós dirigents.

Un parèntesi per reflexionar

Esteve Olivella, directiu de la Federació Catalana de Futbol i responsable de la Delegació al Bages d’aquest organisme, va exposar que «vam prendre la decisió de fer un parèntesi d’un exercici pel que fa a l’organització del Torneig Interbarris per reflexionar i treballar per recuperar la competició el 2023 amb la presència de tots els clubs de la ciutat». «Les entitats són lliures de no participar-hi, però aleshores no té sentit organitzar-lo», va sentenciar.

Esteve Olivella va posar en valor que la delegació «va revitalitzar el trofeu i, a posteriori, a petició de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa va incorporar els dos grans clubs de la capital del Bages». Olivella va reivindicar que «el millor exemple de la voluntat integradora de la delegació va ser la creació de la competició per a equips femenins». El responsable federatiu es va comprometre a «convocar tots els clubs de futbol de Manresa i a l’Ajuntament a una reunió, el proper abril o maig, per debatre i, si s’escau, replantejar el torneig». «Només hi ha una qüestió que és innegociable: la participació de totes les entitats».