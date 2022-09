Un ritme de joc trepidant i l’espectacularitat de cinc dels vuit gols que es van marcar van caracteritzar la final de la primera edició del Torneig de l’Amistat. El CF Pare Ignasi Puig (Quarta Catalana) i la UE Sant Pau (Tercera Catalana) van signar taules (4 a 4) i una intensa tanda de penals va determinar el triomf de l’equip dirigit per Marc Andreu (2 a 3).

La UE Sant Pau va oferir la seva millor versió en un completíssim primer període en el qual els seus futbolistes van posar en perill la integritat de la porteria defensada per Joan Blanqué disset vegades (set ocasions de gol i onze accions perilloses). Quan tot just s’havien consumit 2 minuts i 10 segons, Toni Vázquez va armar un enverinat xut creuat des de la posició d’extrem esquerre que va sortir arran de la creueta superior esquerra de la porteria del CF Pare Ignasi Puig. L’arlequinat Youssef Nouali va replicar amb una intencionada rematada rasa (min 6). Els jugadors de Marc Andreu van imposar el criteri del seu joc (min 10) i una centrada des de l’esquerra de Toni Vázquez va habilitar el golejador Ariel Alberto Aldas per avançar el seu equip a l’electrònic amb una inapel·lable rematada de cap (min 18). Un minut després, Albert Calderé va estar a punt d’ampliar l’avantatge de la UE Sant Pau amb una gardela des de la frontal de l’àrea que va fregar el travesser. Els futbolistes del CF Pare Ignasi Puig no es van destarotar i Kevin García va evidenciar les seves aptituds tècniques en protagonitzar una increïble jugada individual que va suposar l’empat a u (min 23). Talment com si els jugadors d’ambdues formacions s’haguessin reptat a signar el millor gol de la nit, Toni Vázquez va desequilibrar altra vegada el marcador amb un golàs des del vèrtex superior dret de l’àrea de penal arlequinada (min 27) i Marc Gómez va situar l’1 a 3 a l’electrònic amb una canonada que va entrar arran de la creueta superior dreta de la porteria del CF Pare Ignasi Puig (1 a 3).

El ritme del joc es va temperar a la represa, tot i que la rematada al pal de Noureddine El Helimi (min 62) i la gardela de Kevin García (min 64) van palesar que el CF Pare Ignasi Puig maldava per assolir l’empat. Un penal comès sobre El Helimi va permetre Kevin García minimitzar el desavantatge del seu equip (min 69). Quatre minuts després, l’incisiu Toni Vázquez va encarar Joan Blanqué en solitari i el va batre amb mestria (2 a 4). Tot semblava dat i beneït, però no va ser així. L’arlequinat Edder García va marcar de xilena (min 79) i una assistència de Noureddine El Helimi (min 86) va habilitar Rubén Puerto per establir la igualada final (4 a 4).