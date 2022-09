El Barça tornarà a jugar de blanc la temporada vinent. Així ho van aprovar el president Joan Laporta i la junta directiva fa uns mesos. Si hi ha quelcom que no se li pot discutir al presidnet és que es tracta d’un home valent. La sortida de Leo Messi, les palanques, la venda de drets i els fitxatges d’aquesta temporada són una aposta arriscada, però han tornat la il·lusió al barcelonisme. I ara, opta pel blanc per la samarreta.

La decisió no deixarà ningú indiferent. És cert que fins a finals dels anys 70 el Barça ja va jugar de blanc diversos partits i que va ser Johan Cruyff l’últim futbolista que va lluir una samarreta del FC Barcelona blanca en la temporada 1977-1978, però cada vegada que s’ha insinuat aquesta possibilitat s’obre un debat. Cal recordar que abans dels anys 70 la samarreta blanca era habitual quan el Barça coincidia amb els colors de l’equip contrari. Fins i tot el 1952, el Barça va guanyar la final de la Copa Llatina a París contra el Niça. En definitiva, que la temporada 2023-2024 el Barça tornarà a lluir el color blanc en més d’una ocasió. Al club hi va haver debat abans de prendre la decisió, però es va aprovar i fonts de l’entitat es mostren segures que la nova samarreta blanca, al marge de les crítiques inicials, serà una de les samarretes més venudes de la història. De fet, la primera mostra que ha arribat a les oficines del club ha tingut molt èxit entre els escassos empleats que l’han pogut veure. Tres franges amples Respecte a la primera samarreta que el primer equip lluirà la temporada vinent, tornarà a recuperar el model més clàssic utilitzat des de l’any 1912 fins que es van anar introduint les primeres grans modificacions el 1992. És a dir, tornaran a dominar les tres franges més amples en la part frontal. Per tant, la nova samarreta tornarà a reduir les bandes frontals, els colors seran el clàssic blau i vermell i només les marques patrocinadores mostraran que es tracta d’un disseny del segle XXI.