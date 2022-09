El Baxi Manresa es presenta avui (19.45 h) davant la seva afició amb un rival de nivell: el Partizan de Belgrad, dirigit per Zeljko Obradovic. Serà la primera oportunitat per als aficionats manresans de veure l’equip en directe en un duel amistós, el quart partit de pretemporada abans de la Lliga Catalana. El capità Guillem Jou, que segueix el seu procés de recuperació després de la lesió, descansarà i Marcus Lee ahir encara era dubte per molèsties lumbars. En la prèvia del partit, el pivot nord-americà Justin Hamilton assenyalava que la pretemporada realment estava servint per «posar-nos a to per assolir els objectius». «La meva impressió és que serem un equip d’aquells als quals els oponents no els hi agrada haver d’enfrontar-se. Serem un conjunt lluitador, agressiu i intel·ligent». A més, Justin Hamilton va destacar les «ganes» de jugar «amb els aficionats del Baxi Manresa a les grades. Tothom em saluda pels carrers de la ciutat». Per la seva banda, l’ala-pivot Marcis Steinbergs va ratificar que «estem treballant realment dur» i va manifestar la seva esperança que «l’afició ens donarà el mateix suport que la temporada passada».

Amistosos a l’Estat per a un equip que retorna a l’Eurolliga El conjunt serbi, dirigit pel llegendari entrenador Zeljko Obradovic, està disputant diversos amistosos per l’estat, ahir, per exemple, contra el Barça, amb derrota blaugrana. El fitxatge de més renom de l’estiu del club de Belgrad ha estat el de Dante Exum, procedent precisament del Barça. En el seu retorn a l’Eurolliga des del 2014, després de l’expulsió dels equips russos, el Partizan suma una plantilla on destaquen noms com Kevin Punter, Mathias Lessort o Danilo Andjusic.