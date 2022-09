L’Alt Berguedà guanya la primera edició de la Copa Nacho del Moral

La prematura desaparició del reputat exfutbolista cercorí Nacho del Moral, el març passat, als 40 anys, va propiciar que l’ajuntament de Cercs canviés el nom del camp de futbol de Sant Jordi de Cercs per homenatjar un jugador que va deixar empremta per la seva qualitat humana i aptituds futbolístiques. Així doncs, des del dimarts, 06 d’abril, l’estadi s’anomena Municipal Nacho del Moral.

Lògicament, el CF Sant Salvador de Cercs es va voler afegir a la iniciativa del consistori de la vila berguedana i, aquest darrer cap de setmana, va organitzar la primera edició de la Copa Nacho del Moral, un torneig de pretemporada que, tal com detalla Miquel Artigas, president de l’entitat «pretenem que es converteixi en un clàssic i que s’impregni del tarannà optimista i de la tenacitat que caracteritzaven l’extrem esquerrà».

Dissabte, es van jugar les dues semifinals de l’edició inaugural del trofeu. La primera va enfrontar dos conjunts berguedans de Quarta Catalana: el CCR Alt Berguedà i el CE Olvan. Joel Pons va donar avantatge al seu equip abans de consumir-se el primer minut de joc, però l’olvanès Martí Arias va establir l’empat definitiu (1 a 1). Atès que el CE Olvan va tenir dificultats per reunir el número de jugadors necessaris per assistir a la competició i el CCR Alt Berguedà n’hi va cedir, es va determinar que el conjunt tricolor es classifiqués per a la final. A continuació, els amfitrions i el CF Santpedor, ambdós també de Quarta Catalana, van disputar la segona semifinal. Un mal refús de la defensa bagenca va habilitar Arnau Ruiz per materialitzar la seva segona rematada (min 24) i, just abans del descans, una centrada des de l’esquerra de Daniel Oliver va permetre Manel Uribe incrementar l’avantatge del CF Sant Salvador de Cercs (2 a 0). Les prestacions dels locals van minvar en el darrer tram del matx i el blaugrana Tarik Salkhi (minuts 81 i 89) va concretar l’empat a dos. Els penals van determinar l’accés a la final del CF Santpedor (2 a 3).

Diumenge, abans de la disputa del decisiu duel, els equips formatius del CF Sant Salvador de Cercs van fer el passadís d’honor a la família del desaparegut Nacho del Moral i, tot seguit, es va entregar un ram de flors a la seva vídua, Neus Pujals, i una samarreta commemorativa als dos fills de l’enyorat futbolista, l’Eloi i l’Ona.

El CCR Alt Berguedà va sentenciar la final durant el primer període (1 a 6). El CF Santpedor va gosar adquirir avantatge (min 6), un fet que va desfermar una allau ofensiva dels berguedans. Els bagencs van dignificar el marcador a la represa (3 a 7).