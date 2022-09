L’últim partit de preparació no va reportar una victòria al Sala 5 Martorell. Els del Baix Llobregat van cedir al Pavelló Esportiu Municipal contra el Servigroup Peníscola FS (2 a 5), un dels millors equips de la Segona Divisió. Tot i això, els martorellencs van aconseguir l’objectiu de tornar a sentir-se competitius després de la dolorosa derrota encaixada el dijous, 08 de setembre, contra un els clàssics de la Segona Divisió B, el CN Sabadell (2 a 7).

La formació liderada per Víctor González va afrontar el duel, altra vegada, amb quatre baixes per lesió. Els tanques Abdelmalik Akarkach, Marc Mármol i Sergi Viedma i l’ala Fouad El Amrani tampoc van poder ser a la pista per ajudar els seus companys. El manresà Roger Bermusell (min 7) va donar avantatge als martorellencs. Un servei a l’espai d’un altre manresà, el tanca Xavi Cols, va propiciar el gol de l’empat materialitzat per Juanqui (min 16). Dos minuts després, Xavi Cols va segellar la remuntada dels valencians (1 a 2). A la represa, tot i les bones prestacions del Sala 5 Martorell, Francisco Paniagua (min 26), Carles Saladié (min 27) i l’argentí Agustín Plaza (min 29) van sentenciar la victòria del Peníscola FS. Oussama Chefraou (min 37) va establir el marcador definitiu.