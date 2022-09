Thomas Müller, jugador del Bayern de Munic, va ser víctima aquest dimarts d’un robatori al seu domicili, a Munic, mentre disputava el segon partit de la fase de grups de la Lliga de Campions, que va enfrontar el Bayern i el Barcelona, amb victòria per als primers per 2-0.

Segons la informació publicada pel diari alemany ‘Bild’, els lladres van entrar a la casa de Müller pels volts de les 10 de la nit, quan el partit es reprenia després del descans.

A més, la policia de Baviera va confirmar els fets en un extens comunicat que va detallar el botí que van obtenir els assaltants, superior en valor a les sis xifres, format per diners en efectiu, joies, i altres objectes de valor. Tanmateix, els cossos policials van informar també que encara no hi ha rastre dels delinqüents, tot i que la investigació continua oberta.

El jugador germànic en va ser informat al final del matx i va abandonar l’estadi immediatament, sense temps per atendre els mitjans.

Müller és l’últim futbolista que és víctima d’un robatori al seu domicili. No només els passa a futbolistes del Bayern. Aubameyang va ser l’últim a passar pel tràngol a Barcelona. Però són delictes que s’han produït en repetides ocasions a Madrid, Liverpool i també a Barcelona.