La Sala Cal Llovet de Santpedor acollirà, dissabte, entre les 15.30 hores i les 20.30 hores, la dinovena edició del Torneig d’escacs actius Vila de Santpedor. La competició forma part del XVIII Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs. La principal novetat del trofeu organitzat pel Club Escacs Santpedor és la modificació de les franges horàries en les quals es desenvolupa. Fins ara, la competició s’iniciava a primera hora del matí i, després de la lògica pausa per dinar, es reprenia a la tarda. Enguany, els responsables del Club Escacs Santpedor han optat per concentrar l’activitat competitiva entre la tarda i el vespre, una decisió que ha requerit passar de les habituals nou rondes a vuit. Ahir, el secretari de l’entitat, Santi Capell, va detallar a Regió7 que ja han confirmat la seva presència a l’edició d’enguany els Grans Mestres (GM) Aramís Álvarez (Cuba), Karen Movsziszian (Armènia), Viktor Moskalenko (Ucraïna), Miguel Muñoz (Perú) i Yuri Solodovnichenko (Ucraïna), així com els Mestres Internacionals (IM) Filemón Cruz (Perú), Jonathan Cruz (Perú), Jorge A. González (Colòmbia), Cristian Andrés Hernández (Colòmbia), Joan Pomés (Catalunya) i Tomás Sosa (Argentina).