Les diferents velocitats de la pretemporada es van fer evidents ahir en la disputa del torneig de les Borges Blanques. L’UCAM Múrcia va demostrar trobar-se en un pic de forma més elevat que el Cazoo Baskonia de Joan Peñarroya i el va derrotar amb facilitat, sobretot en una segona meitat en què va suportar millor la càrrega de minuts. Les cistelles inversemblants de McFadden, com algun triple increïble, van acabar de trencar el joc dels vitorians. Aquests es veuran les cares avui amb el Baxi Manresa a Balaguer, en un duel que arrencarà a les 20.15 hores i que ha de ser retransmès en directe per la plataforma Xala!, sempre que no tingui els problemes tècnics de dimecres en el duel del Congost contra el Partizan de Belgrad.

En el partit d’ahir, l’UCAM va trencar el partit en el segon període, amb la consistència de Radovic i alguns triples del pivot Ilimane Diop. Així, els deu punts de diferència del descans van anar creixent, davant d’un adversari en què els nous van mirant d’acoblar-se com poden. El d’avui de Balaguer serà el cinquè partit de pretemporada d’un Baxi que va caure per dos punts dimecres contra el Partizan (96-98) i que havia guanyat els tres anteriors, davant del Girona, el Menorca i el Gran Canària. Caldrà veure si Pedro Martínez compta ja amb Juampi Vaulet, arribat de guanyar l’AmeriCup. Ahir també havia d’aterrar Valtonen després d’haver estat a l’Eurobasket.