La plantilla de l’Igualada Femení HCP ha tingut dues modificacions els dies previs al debut de les anoienques a l’OK Lliga Iberdrola, dissabte, a la difícil pista del CP Vila-sana (20 hores). Dilluns, l’entitat presidida per Jordi Besa va informar que la jugadora igualadina Carla Claramunt «aparca temporalment la pràctica esportiva» i, consegüentment, no formarà part de l’equip dirigit per Carles Marín. Tot i això, Carla Claramunt, autora de deu gols en la darrera edició de la màxima competició estatal, continuarà vinculada a l’entitat com a entrenadora d’una de les formacions Fem13. Carla Claramunt ha militat les tres últimes temporades al primer equip de l’Igualada Femení HCP. L’aportació de l’anoienca va ser fonamental per aconseguir l’ascens a l’OK Lliga femenina (temporada 2019-20) i per segellar la permanència el curs següent. En contraposició, en les darreres hores s’ha confirmat la renovació de la jugadora hispanoargentina Carol Herrera, tot i que el club va anunciar la seva marxa el juliol. El futur esportiu de la segona màxima golejadora de l’Igualada Femení HCP la temporada passada (12 gols) ha donat un gir de guió inesperat i Carol Herrera jugarà al conjunt anoienc per tercera temporada consecutiva.