La formació sènior femenina del CF Igualada va jugar, dissabte, l’últim partit de preparació després de conquerir la setena edició del Torneig d’Històrics. Les blaves van signar un empat (3 a 3) al feu del juvenil del CE Europa. Les amfitriones van adquirir un substancial avantatge a l’electrònic (2 a 0) que Pauli Bohigas (min 66) i Maria Gallego (min 76), ambdues de penal, van neutralitzar. Júlia Gómez va tornar a avançar les barcelonines (min 83) i Laia Serramià va establir les taules definitives (min 89). Aquest exercici, l’objectiu de les igualadines és aconseguir l’ascens a Primera Nacional com a campiones de la Preferent femenina. Les incorporacions de la lateral esquerra Mar López (Fundació At. Vilafranca), de la mig centre Gina Serra (juvenil), de l’interior Jana Marimon (Fundació UE Cornellà), de l’extrem dreta Leire Manterola (Oiartzun KKE) i de l’extrem esquerra Maria Gallego (Fundació At. Vilafranca) compensen les baixes d’Ona Barrón, Anna Bernadí, Maria Cortina, Berta Gras i Mariona Marsal.