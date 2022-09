El Barça dorm líder i consolidaria diumenge aquesta posició en cas que el Madrid no guanyi al camp de l’Atlètic gràcies a una fàcil victòria (3-0) davant del cuer. L’Elx, a més, s'ha quedat al minut 13 amb deu homes, la qual cosa ha facilitat molt la feina dels blaugrana. Per contra, els il·licitans han protestat molt per considerar que el col·legiat havia perdonat l’expulsió de Kessié. Enmig de tot, dos gols més de Lewandowski i cinquè triomf seguit a la lliga.

L’Elx ha aparegut al Camp Nou amb cinc defenses per intentar tapar el joc entre línies dels blaugrana i també els extrems, però se li ha desmuntat tot en tretze minuts. Ha sigut el moment en què Verdú ha agafat Lewandowski quan aquest enfilava la porteria i ha sigut expulsat pel col·legiat Muñiz Ruiz. Abans, Kessié havia vist una groga per un cop de colze a Boyé. Els frangiverds s'han queixat molt del joc amb els braços de l’ivorià, que ha sigut indultat per l’àrbitre més tard, quan ha donat dos cops de colze més i no ha vist la segona targeta.

Sense possibilitat de resposta

Amb inferioritat, els il·licitans s'han defensat com han pogut i han sigut víctimes d’una allau d’ocasions. De Jong ho ha provat amb dos xuts, també Memphis a l’angle curt, amb aturada d’Edgar Badia, i Dembélé, en una centrada refusada per John.

El gol ha trigat i ho ha fet en transició. Dembélé passa a Pedri, aquest obre per a la pujada de Balde i la centrada és rematada en posició correcta per molt poc per Lewandowski a gol. L’anotació ha afectat l’Elx, que ha permès una ocasió de Koundé, novament lateral, i la segona anotació. Balde la deixa a Memphis, novetat, i el neerlandès fa la mateixa maniobra que en pretemporada contra l’Inter Miami, trepitja l’esfèrica, deixa assegut John i afusella Badia. A la tercera, l’àrbitre sí que ha anul·lat un gol de Pedri. El canari havia aprofitat un rebuig en clar fora de joc. En el 2-0, Memphis estava en línia. El tècnic visitant, Francisco, ha protestat la passivitat de l’assistent en els tres gols i ha sigut expulsat, just abans de la mitja part.

I tot ha quedat absolutament sentenciat després de sortir del vestidor. Xavi ha sigut llest i ha retirat del camp Kessié abans no tornés a treure el colze a passejar i, als tres minuts, una nova acció de Dembélé per la dreta no l'ha pogut rematar Memphis, però el rebot de Bigas ha anat a parar a peus de Lewandowski que ha anotat a porteria buida.

La resta de partit ja gairebé ha sobrat, ja que l’Elx volia que no el golegessin més i s'ha dedicat a defensar (cap xut contra la porterria de Ter Stegen) i el Barça tampoc no hi ha posat gaire interès.

Això sí, sense despentinar-se hauria pogut anotar tres o quatre gols més. Primer ha sigut Memphis que ha tingut dues ocasions, una de molt clara amb el cap. Ansu també ha disposat d’alguns minuts, però ha anat molt lent en la definició, tot i actuar també a l’eix de l’atac quan Lewandowski ha sigut rellevat. El Barça no ha patit gaire per assegurar tres punts abans de l’aturada pels partits de les seleccions estatals de la setmana que ve, l’última parada abans del Mundial.