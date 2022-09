Molt malament han d’anar les coses perquè Toni Bou no aconsegueixi proclamar-se avui campió del món de trial per setzena vegada seguida, la número 32 si es compten els títols indoor. L’avantatge de 36 punts que el pierenc té sobre el segon classificat del Mundial, Jaime Busto, provoquen que en tingui prou amb un dotzè lloc avui per no haver de dependre de la cursa de demà. Les dues proves són a Ponte di Legno, al nord d’Itàlia, a prop de Brescia. Bou ha viatjat amb la intenció de «rematar i no cometre cap errada greu. Estic molt content de com ha anat tot aquesta temporada».