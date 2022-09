El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) s'ha emportat aquest dissabte la pole per a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Aragó, quinzena prova del Mundial de motociclisme, en una nova exhibició de rècord, mentre que Aleix Espargaró (Aprilia) sortirà quart, en la mateixa fila que el líder del campionat, el francès Fabio Quartararo (Yamaha).

'Pecco' ha tornat a mostrar que està en una forma espectacular en trencar el rècord de la pista per a la categoria reina a MotorLand Aragó; amb un crono d'1:46.069, el transalpí, que ha reconegut que ha completat la seva "millor volta de sempre", s'ha garantit la cinquena pole de l'any amb el seu cinquè rècord.

Així, continua retallant punts de manera magistral; en els últims quatre Grans Premis ha recuperat 61 punts i ara compta amb tres punts d'avantatge per sobre d'Aleix --que ha hagut de passar per la Q1-- i està a 30 punts de Quartararo, que només ha pogut quedar sisè aquest dissabte. A més, comandarà una primera fila Ducati en la qual l'acompanyaran l'australià Jack Miller i el també italià Enea Bastianini.

Jorge Martín (Ducati), el més ràpid de divendres, començarà vuitè, just per davant d'Alex Rins, únic representant de Suzuki a Alcanyís per la baixa de Joan Mir, al qual els problemes al turmell li impediran córrer al Gran Premi d'Aragó i el Gran Premi del Japó.

Mentrestant, Marc Márquez (Repsol Honda), en la seva tornada al campionat després de recuperar-se de la seva quarta lesió d'húmer, ha estat a punt de passar a la Q2, però finalment començarà tretzè. Tampoc han superat la primera tanda de classificació Maverick Viñales (Aprilia), que sortirà setzè; Alex Márquez (Honda), dissetè; Pol Espargaró (Repsol Honda), divuitè; ni Raúl Fernández (KTM), vint-i-unè.