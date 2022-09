Ningú no s’esperava que la selecció espanyola de bàsquet posterior a la retirada dels germans Gasol, i amb d’altres baixes importants, arribés a la final de l’Eurobasket. Però així ha estat. L’equip de Sergio Scariolo s’ha anat encarregant d’anul·lar els rivals que s’ha trobat a la fase eliminatòria, primer Lituània, després Finlàndia i ahir una amfitriona, Alemanya, amb el suport de la seva gent i que venia d’eliminar la favorita Grècia. Espanya va vèncer per 91-96 i jugarà demà la final davant d’una França que va fer despertar de manera contundent Polònia del seu somni i la va apallissar per 54-95.

L’equip estatal va començar bé ahir el partit, de la mà de Willy Hernangómez, i va tenir la virtut de no marxar de l’enfrontament quan els germànics van reaccionar. Va ser al final del segon quart, quan van clavar un parcial de 14-0, amb tres triples gairebé consecutius. L’avantatge local es va mantenir fins al final del tercer quart i, a l’inici de l’últim, Alemanya es va arribar a escapar de set punts (75-68) després d’un bàsquet de Wagner. Però aleshores, el parcial va ser espanyol. Un 0-13, amb bons minuts de Juancho, Brown i Garuba, van fer pensar al públic local que potser les coses no serien tan senzilles. De fet, Espanya va posar els fonaments de la victòria amb el 80-88 d’un Brown novament capital. Una esmaixada de Theis va posar el 88-92 a 13 segons per al final, però Willy va assegurar els tirs lliures i, tot i que Lo va clavar un triple a dos segons per al final, una pilota llarga va servir a Juancho per sentenciar.