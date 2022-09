El Covisa Manresa obre la lliga amb un valuós empat a Canet

Difícil estrena a la lliga del Covisa Manresa FS a la pista del FS Canet (4 a 4). El conjunt del Maresme, que retorna aquest exercici a la categoria, va efectuar una intensa pressió defensiva al terreny de joc dels manresans que va dificultar la generació d’accions ofensives als jugadors de Borja Burgos. A més, tot just iniciar-se la confrontació, els àrbitres van assenyalar un penal en contra del Covisa Manresa FS. Sergio Arriero el va aturar amb mestria. Tot seguit, un contracop ben trenat pels blanc-i-vermells va permetre Carles Lavado donar avantatge al seu equip (min 2). Aquest fet no va destarotar els canetencs, que van mantenir el seu plantejament inicial i van aprofitar dues errades defensives individuals de la defensa manresana per signar la remuntada, amb gols de Víctor (min 7) i d’Iñaki (min 17), abans del descans.

Les prestacions ofensives del Covisa van millorar a la represa i un golàs d’esperó de Santa va reequilibrar el marcador (min 26). Vuit minuts després, Carles Ambrós va recuperar l’avantatge inicial dels blanc-i-vermells (2 a 3). El FS Canet va optar per jugar amb porter jugador i, a més, els àrbitres van considerar punibles unes mans involuntàries de Manu. L’acció va facilitar als amfitrions igualar el marcador de doble penal (min 36). Ambdues formacions es van abocar a l’atac en els quatre darrers minuts. Ningú admetia l’empat com un resultat satisfactori. En aquest context, Manu del Moral va materialitzar el 3 a 4 (min 38) i, quan només faltaven 30 segons per al final, Víctor va establir les taules definitives.