El murcià Pedro Acosta (Kalex) s'ha adjudicat un clar triomf en el Gran Premi Motorland Aragó de Moto2, per davant del valencià Arón Canet (Kalex) i el madrileny Augusto Fernández (Kalex), que continua líder del mundial.

Acosta ha esperat el moment propici per atacar els seus rivals, passat l'equador de la carrera i des de llavors ha començat a liderar per acabar entrant en solitari a la línia d'arribada, amb gairebé tres segons d'avantatge sobre Canet i prop de quatre respecte a Augusto Fernández, qui en entrar per davant del japonès Ai Ogura (Kalex) augmenta en dos punts el seu avantatge en la classificació provisional del mundial.

L'autor del millor temps d'entrenaments, Augusto Fernández (Kalex) no ha fallat en la sortida, mentre per darrere Alonso López (Boscoscuro) també ha sortit com una exhalació. Però en la segona corba del traçat, quan ha intentat esquivar a un altre pilot, ha acabat a terra, com també ho ha fet l'alemany Marcel Schrotter (Kalex).

Alonso López no s'ha fet ferides de consideració, però tampoc ha pogut continuar en una carrera en la qual Augusto Fernández ha començat a marcar un fort ritme que li ha permès aconseguir un avantatge de gairebé mig segon sobre el britànic Jake Dixon (Kalex) i Arón Canet (Kalex).

Arenas, a terra

En la segona volta nova caiguda, en aquesta ocasió del gironí Albert Arenas (Kalex) en la dotzena corba quan era cinquè i havia sortit des de la primera línia de la formació. En aquesta mateixa corba també han caigut quan onejava bandera groga en pista per la caiguda d'Arenas, els espanyols Jeremy Alcoba (Kalex) i Manuel González (Kalex).

Tercera volta de carrera i l'avantatge d'Augusto Fernández era ja de gairebé un segon i mig sobre Dixon i Canet, amb Pedro Acosta (Kalex) en la quarta plaça després de superar a l'italià Tony Arbolino (Kalex), que també anava en aquest grup al costat d'Ai Ogura (Kalex), Joe Roberts (Kalex), Jorge Navarro (Kalex) i Somkiat Chantra (Kalex).

Una volta més tard Arón Canet i Pedro Acosta han decidit passar a l'acció i superar a Dixon per a intentar aconseguir a Augusto Fernández, qui en aquells moments ja comptava amb més d'1,6 segons d'avantatge.

Pedro Acosta ha mostrat les seves intencions en marcar la volta ràpida de carrera en el sisè gir per reduir d'1,6 a 1,2 la diferència amb el seu company d'equip Augusto Fernández, amb Arón Canet enganxat, Tony Arbolino navegant en terra de ningú i no gaire lluny més enrere la parella Jake Dixon i Ai Ogura.

Arón Canet ha aprofitat un error de Pedro Acosta per posar-se segon i ser ell qui tirés per caçar a Augusto Fernández, que estava a només mig segon de distància.

A penes una volta més tard, en la novena, Acosta, que havia avançat a Canet, ja estava enganxat al líder de la carrera i del campionat.

Pedro Acosta no ha trigat a intentar assumir el rol de líder, en el desè gir, quan li ha tocat el torn al "Tauró" de Mazarrón de marcar el ritme i tornar a estirar aquest quartet de cap.

Acosta marcava el compàs

Així ha transcorregut bona part de la carrera, amb Pedro Acosta marcant el ritme, Augusto Fernández i Arón Canet seguint-lo com bonament podien, però cada vegada més lluny del líder de la carrera que anava pel camí d'aconseguir la seva segona victòria de la temporada, després de la de Mugello (Itàlia).

Fernández finalment ha optat per mantenir la segona plaça que li donava uns punts importantíssims en el campionat respecte al seu immediat perseguidor, el japonès Ai Ogura, que era cinquè, mentre que una victòria del seu company Acosta no representava absolutament cap problema en clau de mundial.

A menys de tres voltes per al final Arón Canet "ha atacat" a Augusto Fernández per situar-se segon, encara que ja sense temps material per a intentar atrapar a Pedro Acosta, que comptava amb gairebé tres segons d'avantatge, per la qual cosa l'ordre final ha sigut aquest, amb Ai Ogura quart i Tony Arbolino en la cinquena posició en caure el britànic Jake Dixon. Fermín Aldeguer ha acabat sisé, amb Jorge Navarro vuitè i Marcos Ramírez (MV Agusta) divuitè.