Els dos equips de l’Asfe Sant Fruitós, el masculí i el femení, jugaran avui les respectives finals del torneig que organitzen, una Copa Bages que serveix de tret de sortida oficiós a la nova temporada. El conjunt femení, el Petropintó, va superar per 56-53 el Femení Osona en la primera de les dues semifinals, en un partit que les visitants van comprimir al final. El seu rival serà el Manresa CBF, que en el partit que es va jugar més tard va vèncer el JET Terrassa per 58-35. El partit serà aquesta tarda, a les 17.45 hores.

Després es jugarà la final masculina entre La Samaretta Asfe i el Grup Via CB Artés. Els santfruitosencs van donar la sorpresa en superar clarament el Terra Endins Vilatorrada, equip de Copa Catalunya, per un clar 83-64. Els artesencs, per la seva banda, van vèncer La Salle Manresa per 65-62. La final serà aquest vespre, a les 19.30 hores.