L’Igualada Femení Grupo Guzmán va tenir contra les cordes un dels conjunts favorits de la lliga, un Vila-sana que és una autèntica ONU, amb portugueses, argentines i italianes. Al final, va ser una jugadora de casa, la lleidatana Victòria Porta, qui es va convertir en la botxí de les anoienques, amb dos gols quan les coses s’havien posat més complicades que van donar aire a les locals, que van acabar vencent per un engruixit 6-3. Les jugadores de Carles Marín, per la seva banda, no van girar mai la cara al partit i van mostrar una intensitat que hauran de conservar durant tot l’any.

De fet, Helena de Sivatte va respondre bé a l’inici al primer dels quatre gols de Porta. Però el Vila-sana, i més a casa, és un conjunt amb un gran potencial ofensiu i entre Porta i Luchi Agudo van situar un 3-1 que semblava difícil d’abordar. Tot i això, una rematada de Pati Miret, a l’inici de la represa, va donar ànims a les visitants i Aida Mas, recollint una bola i iniciant una contra, va situar un 3-3 en què ningú creia. L’Igualada havia de resistir, però Victòria Porta va aprofitar una transició per batre Navarrete amb un gran tret. Només hi havia un gol de dèficit, però el 5-3 de Porta va ser el remat. El darrer gol,a un segon per al final, va ser una anècdota.