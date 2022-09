L’IHC Rigat aixeca un partit embogit en què va gairebé sempre a remolc

L’Igualada Rigat va fer una demostració de no donar-se mai per vençut i va aixecar un partit que va arribar a perdre tres vegades per dos gols de diferència i que va embogir amb anotacions per a les dues bandes al fina. Fins al desenllaç, el protagonista va ser Gerard Riba, que va mantenir l’equip amb tres gols de doble penal. Després, gols fantasma atorgats al Caldes i dues accions d’Aleix Marimon, una d’elles després d’una gran acció plena de reversos de Roger Bars, que van capgirar el resultat de manera definitiva.