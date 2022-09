S'acaba l'estiu i la sensació de culpabilitat pels excessos que comporten aquestes dates ja es comença a notar. Per això, et proposem 11 exercicis aptes per a tothom que t'ajudaran a posar-te en forma. La proposta que veureu a continuació ha estat elaborada pel Centre d'Entrenament Improve de Manresa i és presentada per l'entrenadora d'aquest mateix centre, Lucia de Nardo. L'entrenament està dividit en quatre blocs:

Warm up (escalfament): Moviments suaus d'escalfament per despertar el cos i preparar-lo per a l'exercici. Inch worm

Air squats Strength (força): Part principal, consisteix en exercicis de força que estan dividits en el tronc superior i tronc inferior Shoulder taps push ups

Inverted row

Lunge + reverse lunge

Glute bridge (single leg) Aeròbica: Moviments ràpids i explosius per cremar calories i accelerar el teu ritme cardíac. Squat jump (step up/down)

Toe taps on step

Mountain climbs Core (abdominals): És la part final de l'entrenament, són exercicis per reforçar la part abdominal i guanyar mobilitat. V-ups

Plank hold