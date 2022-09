Dues errades impedeixen puntuar al Joanenc a casa

El FC Joanenc va caure derrotat a casa en l’estrena lliguera contra el FC Sant Quirze del Vallès per un ajustat 1-2. L’equip bagenc no va materialitzar les ocasions de les quals va gaudir i va pagar car dos errors que els van condemnar.

Els santjoanencs van començar el partit dominant l’equip visitant i va portar el pes de l’enfrontament. L’àrbitre va anul·lar un gol als locals, que van insistir, però no van aconseguir trobar els tres pals de la porteria rival. A les acaballes de la primera meitat, els vallesans van provocar un penal en una jugada en què el defensa local es va precipitar i, Sergi Marti va convetir des dels onze metres.

Tot i la batzagada del gol en contra, els de Marc Viladrich van continuar portant el pes del partit i gràcies a aquesta insistència, va arribar el gol de l’empat, obra d’Éric López al minut 63. El Joanenc va seguir apretant als visitants i va gaudir de diverses arribades perilloses que no va poder materialitzar i un xut al pal a pilota parada. Un contratac del Sant Quirze va acabar amb el domini i les possibilitats de victòria dels santjoanencs que, a més, van veure com expulsaven a Jaume Moratonas per una doble targeta groga per una falta i una acció de ràbia posterior, que el col·legiat va considerar mereixedora d’una segona groga.

L’equip de Viladrich es va estrenar a la lliga contra un rival a qui van sotmetre i va oferir un bon nivell de joc tot i el resultat final. La pena màxima que va avançar als visitants va fer mal als bagencs, que després d’avançar-se no van saber tancar el partit i ho van acabar pagant car.

Els santjoanencs juguen la setmana vinent al camp del Voltregà on pretendran aconseguir els primers punts de la temporada.