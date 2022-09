El Grup Via CB Artés va fer valer la seva condició d’equip de Copa, una categoria superior a l’Asfe, per endur-se el títol de la Copa Bages en guanyar per 53-72 davant de la seva animada afició. Fins a onze jugadors artesencs van anotar per només quatre dels fruitosencs, que van tenir un moment de lluïment a l’inici del segon període. Tres triples seguits, entre Franco i Ortiz, van situar un momentani 20-21 i al final del quart l’Artés només disposava de tres punts de marge. Però en el tercer quart, la defensa visitant es va imposar , deixant en només set punts anotats pel seu rival, per desembocar en un darrer amb més anotació per distàncies inalterables.