Emocionada, la manresana Núria Picas ha anunciat aquets dilluns que tornarà competir i ho farà en una prova que ella mateixa defineix com "casa seva", la Salomon Ultra Pirineu. La competició se celebrarà del 30 de setembre al 2 d'octubre i la corredora preveu prendre la sortida en una de les proves prevista pel dia 1.

De 45 anys i afincada a Berga, Picas ha escollit una cita esportiva que ha guanyat fins a quatre vegades, del 2011 al 2014, i on també va quedar tercera el 2015.

"M'ha costat recuperar-me, però em sento una privilegiada per estar aquí i anunciar que torno onze anys després de debutar en aquesta mateixa cursa", ha assegurat l'atleta en una compareixença.

Guardonada amb la Creu de Sant Jordi 2019, la manresana va canviar l'esport per la política. A les files d'ERC, aquell mateix any es va convertir en diputada al Parlament de Catalunya fins que el 2012 va deixar l'acta. També va sonar per ser secretària general de l'Esport i va col·laborar amb el programa d'Esport3 "Aire Lliure", entre d'altres activitat.