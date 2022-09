Objectiu complert al Torneig Benèfic de Sant Joan de Vilatorrada

La desena edició del Torneig Benèfic infantil i aleví que s’ha disputat aquest cap de setmana a Sant Joan de Vilatorrada va acabar ahir amb una valoració més que positiva per part de l’organització. Segons fonts de les parts que han preparat el campionat, s’ha tornat a superar la tona d’aliments recollits, amb la qual cosa es pot començar el curs escolar al poble amb una forta empenta. Des del punt de vista esportiu, el Barça va guanyar els campionats, tant el benjamí de dissabte, com l’aleví de diumenge. El nivell va tornar a ser molt alt damunt del camp, en què l’esportivitat va presidir tots els actes.

Un dels objectius de l’organització, formada pel Joanenc, la Creu Roja, l’Ajuntament de Sant Joan, la Federació Catalana de Futbol i l’empresa E-Sports, era poder arribar a les dues tones d’aliments per a la gent de Sant Joan. Ahir al vespre encara no hi havia hagut temps de fer recompte de tot, però sí que hi havia el convenciment que s’havia superat la tona d’aliments.

Un dels membres de l’empresa organitzadora E-Sports, Xavi Martos, ressaltava que «hi ha hagut una gran solidaritat en tots els actes que hem dut a terme. En l’entrega de guardons hi ha hagut passadissos entre els vencedors i els que no han guanyat la final. També hi ha hagut expectació en les rifes que hem dut a terme, com ara una per sortejar la camiseta de jugador sallentí del Betis Edgar González. També ha vingut Eric Montes, jugador manresà de l’Albacete, molt vinculat a la nostra empresa i s’han sortejat d’altres elements, com camisetes del Vissel Kobe d’Andrés Iniesta o algunes del Barça».

Per a Martos, «el torneig s’està consolidant any rere any pel seu caràcter benèfic. Hem vist com el Badalona ha vingut amb 200 quilos de menjar i l’altruïsme de tothom ha estat extraordinari».

Doble triomf blaugrana

Pel que fa a la part esportiva, el Barça va guanyar en les dues categories. En la benjamí, que va tenir lloc dissabtes, va vèncer en la final el Mercantil per 2-0. En la final de consolació, la tercera posició va recaure en el Nàstic de Tarragona, que va guanyar pel mateix resultat el Girona. En les semifinals anteriors, els blaugrana havien guanyat per 1-0 el Nàstic i el Mercantil havia vençut en la tanda de penals els gironins. D’entre els equips de casa nostra, el Joanenc, el Berga, el Manresa i el Solsona Arrels van quedar fora de competició en els vuitens de final.

Ahir va tenir lloc el torneig en la categoria aleví, en què el Barça va guanyar el Cornellà per 3-0. En la final de consolació, l’Andorra va superar la Damm per 2-0. Abans, el Barça havia guanyat l’equip del principat per 4-1 i el Cornellà havia vençut la Damm per 2-0. El Manresa i el Nàstic de Manresa van arribar a quarts de final i també va jugar el Joanenc. Aquest ha estat, per cert, el primer acte del centenari del club bagenc, que es clourà, precisament, amb l’onzè torneig de l’any vinent.