Oportunitat perduda del CE Manresa a Formentera

La resiliència, la capacitat d’optimitzar les ocasions de gol generades i l’habilitat per gestionar un marcador favorable que va exhibir el Centre d’Esports Manresa durant dos terços de la confrontació disputada al Municipal de Sant Francesc haurien pogut reportar una preuada victòria als blanc-i-vermells. Malauradament, no va ser així. Una pilota perduda a la línia de tres quarts defensiva va facilitar a Markuss Kalnins penetrar com a interior dret i servir la pilota envers Álvaro Salinas, a la frontal de l’àrea. El davanter murcià, en cursa i al primer toc, va etzibar una inapel·lable rematada que va entrar per la creueta superior dreta de la porteria d’Òscar Pulido (min 95). Així, per segona jornada consecutiva, el CE Manresa va perdre l’oportunitat d’aconseguir el segon triomf a la lliga i va cedir la igualada al feu de la SD Formentera (1 a 1).

L’inici de la confrontació va ser vibrant i els formenterencs, que havien signat dos empats sense gols en les dues primeres jornades, van posar en perill la integritat de la porteria manresana amb un xut frontal des de l’interior de l’àrea de penal que va conjurar Ashalew sota els pals (min 3). El domini dels amfitrions va ser abassegador durant els primers 17 minuts de joc, però els blanc-i-vermells no es van destarotar, es van defensar amb criteri i només van concedir sis accions de perill que van esdevenir estèrils. El conjunt entrenat per Michel Alonso va mantenir la iniciativa ofensiva fins al minut 30. Diego Díaz va malbaratar una incursió a l’àrea com a extrem dret en rematar amb l’exterior (min 26) i Òscar Pulido va conjurar el xut de Javi Llario (min 28). La dinàmica de la confrontació va variar després de la pausa per hidratar-se. Els jugadors de Ferran Costa van equilibrar el percentatge de possessió de la pilota i una pilota perduda per De las Marinas va propiciar la jugada que va culminar Javi López amb una enverinada rematada creuada arran del pal (min 37). Ja en el temps de recuperació del primer acte, un xut de Putxi va sortir fregant el travesser de la porteria d’Óscar Santiago.

La determinació ofensiva dels manresans es va accentuar a l’inici de la represa. Jaume Pascual va pispar la pilota a un defensa local i va centrar des de la posició d’extrem dret per tal que Noah marqués amb el pit tot i superant el marcatge de Víctor Algisí (min 52). Els amfitrions es van mostrar dubitatius en defensa a partir d’aleshores i van tardar nou minuts a refer-se. Javi Llario va rematar fora després de rebre una excel·lent assistència de Julen Ekiza (min 63). Tot i que Michel Alonso va modificar l’estructura del seu equip (del 5-4-1 al 4-4-2), els blanc-i-vermells van gestionar amb mestria el tempo del partit fins a les acaballes del duel i només van concedir una ocasió de gol a Alberto Górriz (min 80) que va tenir la rèplica de la canonada de Joel Priego (min 83) i de l’intencionat xut de Marc Martínez (min 85). La segona victòria semblava al sarró, quan una pilota perduda va propiciar el golàs d’Álvaro Salinas.