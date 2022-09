El pilot pierenc Toni Bou, que dissabte ja es va proclamar de manera matemàtica campió del món de trial, va reblar una gran temporada ahir amb la seva setena victòria parcial en deu curses disputades. L’anoienc es va refer de les errades del dia anterior i només va sumar 8 punts de penalització, amb la qual cosa va superar el seu botxí de la vigília, Matteo Grattarola, segon amb 15. Va completar el podi Adam Raga.

Finalment, en el Mundial les coses van quedar com estaven i Raga no li va poder prendre el subcampionat a Jaime Busto, que ahir va ser quart, per nou punts. Això sí, va conservar el tercer lloc del podi final per cinc punts respecte de Grattarola.

Sobre aquesta última cita, Bou va manifestar que «avui no tenia tanta pressió, però les zones eren més fàcils i ho complicava tot més. Un cinc en la primera volta per aturar-me m’ho ha complicat, però un bon segon recorregut m’ha fet guanyar».