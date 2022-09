La formació sènior femenina del CF Igualada va encaixar una inesperada derrota en la seva estrena competitiva al Subgrup 1A de la Preferent Femenina. Tres gravíssimes errades defensives i un gol fantasma concedit per l’àrbitre van sentenciar les blaves al feu de la UD Viladecans (4 a 2).

El guió inicial de la confrontació va ser el previst pel tècnic del conjunt igualadí, Víctor Torrijos. Les amfitriones es van parapetar en defensa al seu camp i van cedir la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota al CF Igualada. Les anoienques van començar a trenar el joc ofensiu amb criteri i, abans del vuitè minut de joc, ja havien disposat de dos u contra u que les davanteres blaves no van poder culminar en gol. Aleshores, es va produir l’errada que va canviar la trama del duel. Una defensa igualadina va voler cedir la pilota cap a la seva portera, Laura Puig. Malauradament, no ho va fer amb destresa i la seva passada, fluixa i curta, va habilitar Ainhoa Vallecillos per pispar l’esfèrica i batre la portera blava amb una inapel·lable vaselina (1 a 0).

Lògicament, el domini de les anoienques es va accentuar, però una nova pilota perduda en un lloc del tot inoportú va propiciar una perillosa falta favorable al conjunt del Baix Llobregat. La gardela de María Baños es va estavellar al travesser i va picar a terra. Inesperadament i sorprenent, l’àrbitre va concedir el segon gol de la UD Viladecans (min 33). La reacció de les igualadines va ser immediata i la central Míriam Bueno va aprofitar un refús defensiu, després d’un servei de falta, per minimitzar el desavantatge de les visitants a l’electrònic (2 a 1).

La previsible allau ofensiva de les blaves a l’inici de la represa es va desactivar als dos minuts de joc, quan una de les centrals del CF Igualada va cometre una errada que va habilitar Ainhoa Vallecillos per marcar el 3 a 1. Tot i que les substitucions van reactivar el joc de l’equip de Víctor Torrijos, la tercera errada flagrant de la defensa anoienca va ser el preludi del quart gol de les amfitriones (min 73). Ja en el tram final del duel, Marina Salanova va dissimular la magnitud de la tragèdia en marcar el segon gol de les blaves (min 87) i establir el marcador definitiu ( 4 a 2).