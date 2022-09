La disputa de la V Copa Pirineu Memorial Antoni Sabata va complementar l’acte de presentació dels nou conjunts federats de l’Handbol Berga, integrats per prop de 150 jugadors. L’equip màster femení de l’Handbol Berga va perdre el matx que el va enfrontar a l’OAR Gràcia (13 a 19). Tot seguit, la formació sènior femenina va empatar a 20 amb el CH Sant Llorenç. Per últim, el primer equip masculí (Segona Catalana) va cedir contra el potent Handbol Egara (Primera Catalana) per 25 a 34.