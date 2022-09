La manresana Núria Picas, especialista en curses de muntanya, va anunciar ahir que tornarà a la competició d’elit a finals de setembre per participar, després d’un llarg parèntesi de més de tres anys, a l’edició d’enguany de la prestigiosa Ultra Pirineu, una prova que es desenvoluparà entre el divendres, 30 de setembre i el diumenge, 02 d’octubre. Núria Picas, de 45 anys, va ser guardonada, el 2019, amb la Creu de Sant Jordi per la seva fructífera carrera esportiva i, des d’aleshores, s’havia centrat a desenvolupar activitats alienes al món de l’esport, amb alguna excepció puntual, com la participació a la Titan Desert del 2021 (Categoria: duo mixt), fent tàndem amb el seu entrenador, el berguedà Pau Bartoló. A més, durant aquest període, Núria Picas va ocupar un escó al Parlament de Catalunya en representació d’Esquerra Republicana (ERC). La manresana va afirmar que afronta el repte de tornar a competir a l’Ultra Pirineu «amb molta il·lusió, doncs ja considero un èxit poder ser a la línia de sortida». Núria Picas va explicitar que «em sento una privilegiada pel fet de poder anunciar que torno a l’Ultra Pirineu, onze anys després del meu debut en aquesta gran cursa i per poder tornar a córrer aquests 100 quilòmetres que em tenen el cor robat». «És quelcom que m’emociona», va concloure.