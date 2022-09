L’estrena de la formació sènior femenina del CE Berga a la Primera Divisió es va saldar amb un meritori triomf de les jugadores de Marc Serra contra la UD Cassà (3 a 2), un dels conjunts que ha de lluitar per l’ascens a la Preferent Femenina.

Tot i conèixer el potencial del seu oponent, les amfitriones van fer-se amb la iniciativa ofensiva i amb la possessió de la pilota des de l’inici, alhora que les gironines optaven per defensar-se al seu terreny de joc i per generar accions ofensives a través de perillosos serveis en profunditat. El plantejament de les visitants va fructificar quan una acció d’aquesta tipologia va habilitar Gina Miquel per encarar en solitari la portera blanc-i-vermella i superar-la de forma inapel·lable (0 a 1). Tot i el marcador advers, les berguedanes van perseverar i una gardela de la capitana Ona Rodríguez va permetre al CE Berga reequilibrar el marcador just abans del descans. El guió de la confrontació no es va modificar a la represa i Mar Expósito va donar avantatge a les locals amb un golàs de vaselina (min 54). Malauradament, tres minuts després, Carla Plenacosta va resituar les taules a l’electrònic (2 a 2). Les blanc-i-vermelles van reprendre la seva ofensiva i Nerea Rodríguez va sentenciar la victòria berguedana en culminar amb una rematada a gol (3 a 2) una llarga acció ofensiva a l’àrea de penal cassanenca (min 70).

La primera jornada de lliga també va ser positiva per als altres dos equips de casa nostra que militen al grup 2n de la Primera Divisió Femenina: el Club Gimnàstic de Manresa i el CF Solsona. Les bagenques van golejar la Fundació UE Vic (5 a 0) al Gimnàstic Parc, un marcador que permet al conjunt escapulat ocupar la tercera posició a la classificació.

Les jugadores dirigides per Said Oulhaj van sentenciar el guanyador del duel en els últims deu minuts del primer període. Dos gols de Sheila Maria Font (minuts 35 i 43) i un de Queralt Pujol (min 38) van determinar la victòria del Club Gimnàstic. A la represa, Isabel María Ramírez (min 70) i Andrea Sánchez (min 85) van arrodonir la golejada. Per la seva banda, el CF Solsona va aconseguir un meritori empat sense gols al feu del CD Can Parellada (Terrassa).

D’altra banda, al grup 1r, el CF Martorell va signar un triomf solvent contra l’AE Sant Vicenç al Municipal Torrent de Llops (2 a 0). Ainhoa Alonso va concretar la victòria de les martorellenques en materialitzar dos gols durant el segon període (minuts 68 i 89). Per últim, assenyalar que es va ajornar el partit que havia d’enfrontar al Morell CD i al CE Òdena a terres tarragonines.