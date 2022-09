Incloure la partida econòmica per dotar de gespa artificial el Municipal de les Cots de Manresa en el pressupost de l’Ajuntament del 2023 i posar data a l’inici de les obres d’adequació de la superfície del terreny de joc. Aquestes són les dues exigències que plantegen al consistori el CF la Font dels Capellans i l’ONG Diapo. I per això, els futbolistes de tots els equips d’ambdós clubs s’entrenaran, dijous, de forma simbòlica, a la plaça Major, entre les 18.30 hores i les 19.30 hores. La decisió es va prendre divendres passat. A més, la iniciativa compta amb el suport de les associacions de veïns de la Font dels Capellans i de la Sagrada Família. No endebades, els seus responsables seran presents a l’acte de protesta. Tot i haver mantingut diverses reunions amb el regidor d’Esports, Toni Massegú, i d’haver estat informats que l’Ajuntament treballa en la redacció del projecte per implantar la catifa sintètica, les entitats implicades exigeixen concrecions a l’equip de govern. «Les promeses s’han de convertir en compromisos signats abans de la convocatòria de les properes eleccions municipals», sentencia Salvador Olmedo, president del CF la Font dels Capellans.