Una greu errada contra l’Atlètic Sant Just aboca el FC Pirinaica a perdre

El FC Pirinaica va encaixar la primera derrota de la pretemporada contra l’Atlètic Sant Just (0 a 1). El matx es va caracteritzar per la intensitat i l’equilibri, tot i que el conjunt del Baix Llobregat va iniciar el partit amb més determinació. Una greu errada defensiva a l’inici de la represa va propiciar el gol de Jan Antoni González (min 49). Per la seva banda, el CF Martorell va sotmetre la Unificació Llefià (2 a 1). Kanda Maeda (min 20) i Albert Garrido (min 35) van encarrilar una victòria que els badalonins no van qüestionar tot i el gol de Sergi Lobo (min 84).