Les prestacions de la UD San Mauro milloren partit rere partit. Tot i això, dues errades defensives i una genialitat de l’osonenc Albert Julià van propiciar la quarta derrota de la pretemporada de l’equip montbuienc contra l’AEC Manlleu (2 a 3). Un penal innecessari i una errada defensiva van permetre als osonencs retirar-se als vestidors amb un marcador que no reflectia l’equilibri que va caracteritzar el duel durant el primer període (0 a 2). A la represa, els amfitrions van prémer l’accelerador en atac i Franco (min 75) i Josep Navarro (min 86) van signar els gols que concretaven unes justes taules (2 a 2). En el darrer minut, una centrada d’Albert Julià es va enverinar i va donar el triomf al conjunt dirigit per Manel Sala. Per la seva banda, el CF Igualada va aconseguir la quarta victòria en sis partits al terreny de joc de l’AE Prat B (0 a 1). Un penal comès pels amfitrions sobre Thommy Bejarano el va transformar l’incisiu davanter d’origen hondureny (min 61).