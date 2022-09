Una setmana després de proclamar-se campió del món de trial a l’aire lliure per setzena vegada, el pierenc Toni Bou buscarà avui un altre número 16 a pocs quilòmetres d’on va aconseguir aquella fita. L’anoienc canvia Ponte di Legno per Monza, uns quilòmetres cap a l’oest, on demà es farà el Trial de les Nacions, una competició, en categoria masculina, en què la formació espanyola tampoc no té rival. Bou segurament se n’endurà la seva setzena victòria, tantes com participacions hi ha tingut.

De fet, la formació espanyola masculina per a aquest esdeveniment no pot ser més potent. A part del multicampió hi haurà el segon i el tercer classificats del Mundial que es va acabar fa pocs dies, el basc Jaime Busto i el pilot d’Ulldecona Adam Raga. Amb aquestes armes, i tenint en compte que els altres països tenen problemes per trobar tres pilots que tinguin continuïtat en el Mundial, qualsevol cosa que no sigui una victòria clara per als espanyols serà una monumental sorpresa. Només l’italià Matteo Grattarola, guanyador d’una de les curses de Ponte di Legno, i el francès Benoît Bincaz són habituals de les grans cites. Els seus acompanyants són perfectes desconeguts. A més, serà l’oportunitat, per a tres pilots que s’enfronten tantes vegades durant l’any, de fer equip i aconseguir un objectiu comú. Repte femení Més problemes trobarà l’equip femení, encapçalat per l’egarenca Berta Abellán, subcampiona del món, i amb la madrilenya Sandra Gómez i la debutant Alba Villegas. Sense Laia Sanz, que sí que va córrer el 2021, les seves grans rivals seran les britàniques, liderades per una Emma Bristow que es va endur el Mundial amb suficiència.