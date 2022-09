El Covisa Manresa debuta avui a casa en la lliga amb la intenció de sumar la primera victòria. Després d’empatar a 4 a Canet avui juga al Pujolet davant de l’Hospitalet Bellsport (18.30 hores) amb molèsties en alguns jugadors.

De moment, l’única baixa segura és la d’Asís, que cobreix el seu penúltim partit de sanció. La resta sembla que podran actuar. Davant, un rival renovat amb reforços com Xexi, Mario, Ramón, Coca o Besalduch, que en la jornada inaugural va derrotar amb facilitat el Ripollet per 4-1.

Mitja hora abans, el Sala 5 Martorell haurà iniciat el seu segon partit a la categoria superior, la Segona Divisió. Els homes de Víctor González visiten l’Unión África Ceutí a Ceuta per intentar consolidar el triomf per 5-1 del primer dia contra el Betis B. Els nord-africans van vèncer el Sala 10 Saragossa per 1-2.