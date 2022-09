Les festes del barri de Sant Crist d’Igualada, si el temps ho permet, seran l’escenari perfecte perquè avui s’hi celebri, a partir de les set de la tarda, la 26a edició de la Green Run Cursa Popular i la cinquena caminada d’aquesta zona de la ciutat. La distància tornarà a ser de cinc quilòmetres i la sortida s’hi farà de manera conjunta.

La cursa i la caminada són obertes a tothom qui hi vulgui prendre part en les categories habituals. Hi va haver uns dies per fer les inscripcions anticipades, però també es podran fer avui mateix al lloc on comença la prova a partir de dues hores abans si no s’ha arribat als 300 participants. El lliurament de dorsals i la bossa d’esports es farà des de llavors al pati de l’institut Badia i Margarit. La caminada no és competitiva.

Majoritàriament sobre terra

Els participants disposaran d’un xip d’un sol ús i el recorregut serà del 3% d’asfalt i del 97% restant sobre terra. La sortida serà a l’inici de l’Anella Verda, a l’institut, i l’arribada al carrer Josep Galtés. La cursa és organitzada per l’Associació de Veïns del Barri de Sant Crist, amb el suport dels ajuntaments d’Igualada i de Vilanova del Camí i tot de patrocinadors privats i també públics.

Els participants que tinguin llicència federativa caldrà que ho facin constar a la seva inscripció. Tots els classificats rebran un regal en arribar i un tiquet per a la botifarrada posterior.