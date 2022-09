Doble repte i el Mundial a l’horitzó

Un dels pavellons més emblemàtics del món, l’Accor Arena, conegut des de fa dècades com l’Omnisports de París-Bercy, acollirà avui una bona representació dels millors gimnastes del planeta. La Copa del Món desembarca a la capital francesa amb una prova molt important a poc més d’un mes de l’inici del Mundial, que se celebrarà a Liverpool entre el 29 d’octubre i el 6 de novembre. El torneig tindrà dos representants de l’Egiba, el manresà Thierno Boubacar Diallo, en la competició masculina, i la gironellenca Lorena Medina, en la femenina, que participaran en dos aparells. El primer podria tenir opcions de classificar-se per a alguna de les finals de demà.

La Copa del Món de París és per aparells. Això vol dir que en la competició d’avui cadascun dels gimnastes participarà en dos d’ells i intentarà buscar la nota més alta possible. Els vuit primers es classificaran per a les finals. En l’equip masculí, a part de Thierno Boubacar Diallo també participen el medallista olímpic Ray Zapata, Joel Plata i Nicolau Mir. Se sap que el competidor bagenc actuarà en els seus dos millors aparells, cavall amb arcs i paral·leles. L’exigència per classificar-se entre els vuit millors amb una oposició tan gran és important, però Diallo ho intentarà.

Pel que fa a la competició femenina, Lorena Medina està acompanyada a París per Laura Casabuena i Maia Llácer. La berguedana prendrà part en els aparells de terra i salt. Les seves possibilitats són més limitades, però aquesta nova internacionalitat li ha de donar més experiència de cara al futur. Cal recordar que Medina ja ha obtingut l’èxit en competicions fora de l’Estat enguany, amb el bronze per equips dels Jocs Mediterranis d’Orà.

Un bon elenc de participants

La proximitat del Mundial ha provocat que hi hagi hagut un important nombre de figures que hagin posat la prova d’avui a París en el seu calendari. D’aquesta manera, en la competició femenina hi haurà la brasilera Rebecca Andrade, vigent subcampiona olímpica en el concurs general i campiona en salt. També hi haurà la guanyadora de la medalla d’or a Tòquio en asimètriques, la belga Nina Derwael, i la de terra, la nord-americana Jade Carey, que encapçala una renovada selecció dels Estats Units, sense Simone Biles, ni Sunisa Lee en aquesta cita.

En homes, a part de Zapata, plata en terra a Tòquio, hi haurà el seu botxí a territori nipó, l’israelià Artem Dolgopyat. També hi participarà la medalla de plata en la cita japonesa, el croat Tim Srbic. Dels grans països, destaca l’absència de la Xina i també, evidentment, la de Rússia per la sanció a causa de la guerra.

Setmanes molt atrafegades

La prova d’avui, i potser de demà, a París inaugura unes setmanes de molt moviment per als gimnastes de l’Egiba. La setmana que ve, Lorena Medina i les seves companyes d’equip a l’Egiba seran a Barcelona per participar en una de les proves de més solera del calendari de casa nostra com és el memorial Joaquim Blume, que arriba a la quarantena edició.

En la cita barcelonina no hi podrà ser Thierno Diallo, ja que juntament amb Jorge Rubio participaran entre el 30 de setembre i el 2 d’octubre en una nova cita de la Copa del Món, en aquesta ocasió a Szombathély, a Hongria. Després de totes aquestes competicions, començaran les concentracions destinades a preparar la cita de Liverpool en aquest atrafegat any postolímpic.