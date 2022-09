El Covisa suporta el ritme i sotmet un dels favorits

El Covisa Manresa va obtenir una victòria de mèrit davant d’un rival dels que s’espera que siguin a la part alta de la classificació i després d’un partit que va tenir un ritme desenfrenat, sobretot en els primers vint minuts. Els locals van poder vèncer, finalment, per l’encert en els darrers instants en dues accions de les moltes de les que van disposar per foradar la porteria d’un rival que va ser difícil de superar.

Perquè a la primera meitat, el Covisa va disposar de quatre clares ocasions gairebé seguides, una de les quals va acabar al travesser, però va ser el visitant Sergio Alfonso l’únic d’anotar amb un xut des de lluny.

A la represa, el ritme de la primera part va provocar que els equips estiguessin més cansats i les pressions no fossin tan altes. Manuo va tenir dos minuts inspirats, amb dues anotacions, la primera de les quals amb un xut a l’escaire, que van capgirar el resultat. Però un autogol d’Iker tornava el duel a la casella de sortida.

L’Hospitalet-Bellsport es va carregar de faltes i això el va condicionar en el tram final. A dos minuts per a la botzina, una acció d’Aarón va acabar amb una centrada al segon pal, on Noguera va marcar el 3-2. El conjunt riberenc va utilitzar, en aquest instant, l’estratègia del porter-jugador, però no li va anar bé i Manu va completar el hat-trick després d’un oportú robatori de pilota.