Dues canonades sotmeten el Saguntí

Dues victòries i dos empats. Aquest és el balanç que presenta el Centre d’Esports Manresa en tancar el primer mes d’activitat competitiva a la Segona Divisió RFEF. Els blanc-i-vermells van evidenciar ahir la seva superioritat futbolística davant l’Atlètic Saguntí, sobretot durant el primer període, i van vèncer merescudament l’equip representatiu de la ciutat de Sagunt (2 a 0).

El conjunt entrenat pel tècnic barcelonès Gerard Albadalejo es va presentar a l’estadi del Congost invicte, aquest exercici. Els valencians no havien cedit en cap dels vuit partits de preparació disputats durant la pretemporada ni en els tres primers partits de lliga. A més, en aquestes onze confrontacions, l’Atlètic Saguntí només havia encaixat quatre gols.

Enfront d’aquest oponent, el missatge de Ferran Costa als seus futbolistes va ser inequívoc: apostar per monopolitzar la possessió de la pilota i per bastir el joc ofensiu a través de la qualitat d’un centre del camp configurat per Joel Priego, Marc Martínez i Pau Darbra, tres jugadors d’un perfil eminentment creatiu.

El primer atac dels amfitrions es va allargar durant 1 minut i 24 segons, fins que Joel Priego va etzibar una canonada que Joan Ramos va desviar a córner amb la mà dreta, arran del travesser. El plantejament inicial de l’Atlètic Saguntí va ser parapetar-se al seu terreny de joc rere una sòlida estructura defensiva (5-4-1) i entomar les previsibles envestides ofensives dels blanc-i-vermells.

El tercet de migcampistes manresans movia la pilota amb criteri i rapidesa i Salva i Jaume Pascual, per la banda dreta, van esdevenir els principals estilets dels amfitrions. Després de l’aturada per la lesió temporal de Noah, un contracop llançat per Juanma Acevedo i conduït per Carlos Esteve va suposar la primera aproximació perillosa dels valencians. Tot seguit, el CE Manresa va recuperar la iniciativa ofensiva. El servei de falta llunyà executat per Marc Martínez va sortir per sobre el travesser (min 24). Quatre minuts després, Joel Priego va pispar la pilota a un oponent a l’interior de l’àrea de penal, va penetrar com a extrem dret fins a la línia de fons i va servir una enverinada assistència que Jaume Pascual no va poder rematar a la frontal de l’àrea de gol, en immillorable posició. Va ser el preludi del primer gol dels manresans. Joel Priego va culminar una acció ofensiva trenada pels blanc-i-vermells amb una indeturable gardela armada amb el peu esquerre que va fregar l’interior del travesser abans d’esdevenir el primer gol dels amfitrions (min 28).

El gol va incentivar l’Atlètic Saguntí a maldar per equilibrar quelcom el percentatge de possessió de la pilota que presentaven ambdues formacions. Tot i això, Jaume Pascual va estar a punt d’ampliar l’avantatge del CE Manresa amb un enverinat xut des de la posició d’extrem esquerre que va sortir ben a prop de la creueta superior esquerra de la porteria de Joan Ramos (min 37). L’única ocasió dels valencians en tot el primer acte es va produir en el temps de recuperació (min 45+3). Una centrada de David Escudero va provocar diversos refusos que va derivar en la perillosa rematada rasa de José Álvarez que Òscar Pulido va conjurar.

Gerard Albadalejo va fer tres substitucions a l’inici de la represa, va modificar l’estructura del seu equip (4-4-2) i va manar als seus futbolistes avançar la línia de pressió fins a la frontal de l’àrea de penal d’Òscar Pulido. Lògicament, totes aquestes novetats tàctiques van tenir incidència en el desenvolupament del joc. Els de Sagunt van aconseguir la possessió però van ser incapaços de crear ocasions de gol durant els primers vint minuts de la represa. El seu bagatge ofensiu es va limitar a quatre aproximacions o rematades. En aquest context, Enrique José Sampedro va cometre una falta sobre Noah que l’àrbitre no va assenyalar. Primer, el davanter va vehicular erròniament la seva frustració. De seguida, però, va rectificar i la va transmutar en una potentíssima canonada llunyana que es va introduir a la porteria de l’Atlètic Saguntí per la mateixa creueta superior dreta (min 69). Un golàs! Nou minuts després, Putxi va forçar l’expulsió de Carlos David Moreno i l’única ocasió de gol dels de Sagunt va ser un xut ras d’Álex Camacho des de la frontal de l’àrea de penal manresana (min 87). La rematada creuada per alt de Salva (min 95) va estar a punt de transmutar la victòria en golejada.

Ferran Costa: «Estic content de la seriositat de l’equip en el dia a dia»

L’entrenador del CE Manresa, Ferran Costa, va voler destacar, després del triomf, la feina que està duent a terme l’equip fins i tot fora dels partits. Així, va explicar que «estic content de la seriositat i del rigor que està tenint l’equip en el dia a dia. El treball col·lectiu està sent molt bo, tots els jugadors funcionen de manera conjunta, prioritzen l’equip per damunt de les individualitats i això ens fa ser competitius».

Respecte del partit d’ahir, «hem buscat dinamisme per dins, un joc de superioritats, a partir de la possessió, que ens permetia mantenir-los lluny de l’àrea, on són poderosos. Tenim una plantilla competitiva i la gràcia és que tots els jugadors ens ajudin quan considerem que és oportú, mantenint sempre la identitat que volem com a equip».

Pel que fa als canvis tàctics «a la segona meitat, hi ha hagut un tram de partit en què ells per pressió feien que el joc passés més en el nostre camp. Però llavors hem trobat situacions per jugar de cara i accelerar, com ha passat en el gol de Noah. El més important avui ha estat la resposta de l’equip a cada moment del joc. Això és important per ser competitiu».

Sobre si l’inici de l’any ha estat millor de l’esperat, no hi va voler incidir gaire. «No mirem enrere. El balanç ja el farem quan parem. Hem de gaudir de la victòria, demà recuperar -nos i des del dilluns hem de pensar en el Terrassa perquè això va cap endavant».