En un Municipal de Berga ple fins dalt, el Berga i l’Atlètic Gironella van estar a l’altura de les circumstàncies i van oferir un gran derbi del Berguedà en què el conjunt de la capital es va imposar per tres a un, malgrat jugar amb deu els últims minuts per l’expulsió per doble groga de Fígols.

El derbi va començar amb un lleuger domini dels berguedans, que van disposar de les primeres ocasions, però van ser els gironellencs qui van anotar primer amb un gol de Montañà al minut 11. El Berga es va refer i, dos minuts després, Fígols empatava el matx. Al segon temps, l’àrbitre va assenyalar un penal a favor del Gironella, però Ivan Gil va aturar la pena màxima i, a partir d’aquí, el Berga va créixer i va fer el segon, obra de López. Malgrat perdre el seu entrenador a les acaballes per una expulsió controvertida, els locals encara van poder fer el tercer en l’última jugada del partit, anotat per Artigas. D’aquesta manera, l’Atlètic Gironella segueix la seva mala ratxa al camp del Berga, ja que fa tretze anys que no hi guanya.