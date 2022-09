Reeixida estrena de la formació juvenil del Club Gimnàstic de Manresa a la Lliga Nacional. Els escapulats van golejar el Lleida Esportiu (4 a 1) i colideren la competició. Els jugadors entrenats per Óscar Segura van sotmetre el seu oponent des de l’inici i van forçar greus errades dels defenses visitants amb una intensa pressió defensiva des de la frontal de l’àrea de penal lleidatana. Així van arribar els dos gols escapulats materialitzats durant el primer període per Nicolás Olmedo (min 25) i Joel Castillo (min 42). La intensitat dels amfitrions es va mantenir a l’inici de la represa. Miquel Graells va servir un servei en diagonal a l’interior de l’àrea de penal envers Álex Bravo (min 47). L’interior va rebre la pilota i li va tornar de tal manera que el va habilitar per superar Andreu Lladonosa amb una magnífica rematada al segon pal. David Moreno va marcar el quart gol escapulat en culminar amb un xut creuat una incursió com a extrem esquerre (min 65).