La Salle va caure a la pista del Vedruna Gràcia (74-67) a causa de la diferència física de què gaudien els locals, en l’estrena a la Copa.

Els manresans van jugar un partit alegre en atac i seriós en defensa, però els locals van saber mantenir els bagencs a ratlla i no van permetre que s’escapessin en el marcador. En el tercer quart, La Salle va poder situar-se fins a 10 punts per sobre, però a les acaballes del període l’augment en la intensitat i duresa defensiva dels locals va castigar els manresans amb punts fàcils després de pèrdues de pilota. Al quart període els manresans van marxar del partit i no es van poder endur el triomf cap a la capital del Bages.