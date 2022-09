L’Igualada Rigat comença i acaba llançat i passa per damunt del Lleida

L’Igualada Rigat va obtenir ahir la tercera victòria de la temporada en quatre partits després de derrotar per 6-2 el cuer, un Finques Prats Lleida que va veure com els arlequinats li passaven per damunt en els primers minuts de joc.

D’aquesta manera, qui ha estat el porter de l’Igualada durant les últimes temporades, Elagi Deitg, va ser golejat en dues ocasions, primer en una acció de Roger Bars que va rematar Gerard Riba i, tot seguit, en una rematada fortíssima del primer que va entrar per l’escaire. El partit es va tranquil·litzar, però abans del descans Uri Llenas va aprofitar el rebuig de Deitg en un contraatac de Yeste per fer el tercer. Després del descans, Tety Vives va ampliar la renda amb un xut des de molt lluny. Amb el duel encarrilat, el Lleida va reduir l’avantatge a dos gols en dos minuts, la primera en un rebot i la segona en una transició. Però dos minuts després, i després d’un temps de Cesc Fernández, el tècnic, Gerard Riba feia el cinquè després d’un gran eslàlom i, a sis minuts per al final, Aleix Marimon, tot sol, superava Deitg després de dos rebutjos.