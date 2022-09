Segona posició compartida amb l’Hèrcules CF. Els resultats de la quarta jornada del grup 3 de la Segona Divisió RFEF van certificar, ahir, les conseqüències classificatòries de l’excel·lent inici de lliga que ha protagonitzat el CE Manresa. Dels set conjunts que acumulaven 7 o 5 punts després de la tercera jornada, només tres van vèncer en la quarta: el CD Terol, l’Hèrcules CF i l’equip entrenat per Ferran Costa. El RCD Espanyol B va cedir a l’estadi José Rico Pérez d’Alacant (2 a 1) i l’Atlètic Saguntí a la capital del Bages (2 a 0). A més, el CF Badalona Futur també va encaixar la primera derrota de l’exercici a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio contra el filial del RCD Mallorca (1 a 0). Per la seva banda, la SCR Peña Deportiva va mantenir la seva bona trajectòria i va empatar a zero al feu del Lleida Esportiu.

Aquest seguit de marcadors són els que han permès els blanc-i-vermells tancar el primer mes a la Segona RFEF en una inesperat segon lloc que no hauria de generar falses expectatives. Això sí, el joc del CE Manresa en aquest inici de lliga palesa la completa adaptació dels jugadors de Ferran Costa a l’exigència competitiva de la nova categoria, amb l’inestimable valor afegit de tenir vuit punts al sarró que han de ser fonamentals per assolir l’anhelat objectiu de la permanència. Després de quatre jornades, només hi ha cinc equips que encara no coneixen la derrota. Lògicament, el líder CD Terol, el CE Manresa i l’Hèrcules CF figuren en aquesta selecta relació que completen els incòmodes SCR Peña Deportiva i SD Formentera, dos dels oponents als quals ja s’han enfrontat els manresans. Les immillorables prestacions de tot un seguit de futbolistes són la causa de la reeixida estrena del CE Manresa a la Segona RFEF. La parella de centrals que configuren Antonio Pelegrín i Putxi ha excel·lit jornada rere jornada per la seva solvència i capacitat d’anticipació. El porter Òscar Pulido ha demostrat que també pot ser un baluard en aquesta categoria i Noah (3 gols) i Javi López (1) ja han deixat palès que el seu olfacte golejador no ha minvat. A més, Marc Martínez i Pau Darbra, als quals es va afegir dissabte Joel Priego, estan exhibint el seu millor nivell i el mallorquí Jaume Pascual s’ha revelat com un extrem dret desequilibrant que configura una banda dreta temible amb un Salva incommensurable. Per últim, Álex Sánchez juga com a lateral esquerre com si aquesta fos la seva posició natural, en espera que Toni Sureda recuperi el seu nivell físic òptim i que Àlex Iglesias s’adapti al ritme de la competició.