L’infantil de la Pirinaica es retira d’un partit a Sant Vicenç pels crits racistes

El futbol bagenc va viure un trist episodi a la matinal de diumenge. Un amistós de pretemporada entre les formacions infantil A del FC Sant Vicenç 2018 i del FC Pirinaica es va suspendre quan es jugava el minut 68 per la retirada del terreny de joc del conjunt visitant. L’entrenador dels vermells, Carles Rusca, va constatar que «un grup d’espectadors, majoritàriament gent jove, emetia sons i feia gestos característics dels micos adreçats a un dels nostres futbolistes, de color i d’origen llatí». Rusca confessa que «mai m’havia trobat en una situació similar», però va prendre una determinació amb celeritat. «Vaig considerar que no es podia tolerar aquell greuge i vaig retirar l’equip del terreny de joc». Per a Carles Rusca, «aquesta era la millor forma de protegir el futbolista i de mostrar-li a ell i a la seva família, present a les grades, la solidaritat de tots els membres de l’equip». Afortunadament, la situació no es va agreujar. «Mentre ens retiràvem del camp, aquest grup d’espectadors va intensificar els seus crits i gesticulacions, ens va obsequiar amb una espècie de traca final». Després, però, els manresans van rebre el suport, l’atenció i la complicitat dels responsables del FC Sant Vicenç 2018 presents al Municipal de les Roques.

La diversitat d’orígens dels futbolistes d’ambdues formacions accentua l’estranyesa de Carles Rusca per l’ocorregut. «Al meu equip hi ha futbolistes d’origen magribí. Un d’ells estava sobre el terreny de joc quan es van produir els fets i en el conjunt santvicentí hi havia diversos jugadors d’aquest origen geogràfic». A més, «en l’amistós aleví que va precedir el nostre duel, els amfitrions van alinear dos jugadors de color». Xavier Plans i Reig, president del club amfitrió, considera «correctíssima» la decisió presa pel tècnic del FC Pirinaica i lamenta que un fet d’aquestes característiques «malmeti la imatge d’un club que acull un 30% de futbolistes d’orígens culturals ben diversos i que es preocupa d’organitzar dinars i sopars per als pares, tècnics i jugadors de tots els equips amb menús adaptats als criteris de tots els comensals». Xavier Plans va ser al Municipal de les Roques fins al descans de la confrontació i, després, va marxar cap a la seva llar. L’única explicació que hi troba és que «es tractés d’un grup de joves aliens a l’entitat santvicentina». El FC Sant Vicenç 2018 va emetre la nit de diumenge un comunicat a través de les xarxes socials en el qual deixa palès el seu «el rebuig davant de qualsevol acte discriminatori, violent, racista, xenòfob i/o intolerant» i en el qual exposa que «estem recopilant la màxima informació possible» «per tal d’aclarir què ha succeït». «Una vegada rebuda i analitzada tota la informació obtinguda, si s’escau, actuarem amb fermesa i en conseqüència, adoptant les mesures que siguin necessàries». Gerard Checa, president del FC Pirinaica, explicita que «la junta directiva i el coordinador esportiu del FC Sant Vicenç 2018 s’han disculpat per la situació que es va produir i s’han posat a la nostra disposició des d’un primer moment». El dirigent revela que en les converses que ha mantingut durant les últimes hores amb Xavier Plans i amb el directiu i delegat de la FCF al Bages, el Berguedà i la Cerdanya, Esteve Olivella, «el club santvicentí ha plantejat la necessitat de convocar una reunió amb tots els clubs de la delegació per estudiar fórmules per evitar que es reprodueixin actituds racistes i per establir protocols d’actuació efectius en el supòsit que se’n produeixin». «El FC Pirinaica dona suport a aquesta iniciativa del FC Sant Vicenç 2018», conclou Gerard Checa.