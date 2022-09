La formació femenina del Club Gimnàstic de Manresa va cedir sense pal·liatius al terreny de joc del CF Torelló (5 a 3) en partit corresponent a la segona jornada del grup 2n de la Primera Divisió Femenina. Les jugadores de Said Oulhaj no van mostrar la seva millor versió a terres osonenques. Des de l’inici, les amfitriones van fer-se amb el control del tempo del partit. Un mortífer contracop va permetre al CF Torelló adquirir avantatge a l’electrònic (min 13) i dues errades defensives de les arlequinades, passat l’equador del primer acte, van donar a l’equip entrenat per Francesc Moreno un marge quasi definitiu al marcador (3 a 0). Les manresanes van reaccionar a la represa i el gol de Isabel María Ramírez (min 47) podia haver determinat un gir de guió en el desenvolupament de la confrontació que el penal comès per Chaimaa Azraf i transformat per Paula Sánchez (min 63) va abortar. Els altres quatre equips de les nostres comarques que militen a la categoria també van perdre. En aquest mateix grup 2n, el CF Solsona va cedir la derrota al feu de la UD Cassà (3 a 1) i el CE Berga al camp de la Fundació Terrassa FC (2 a 1). El CF Martorell i el CE Òdena tampoc van puntuar al grup 1r. Les martorellenques van caure al terreny de joc de la UE Sants (2 a 1) i les anoienques van encaixar una golejada al seu feu contra el CD Ribes (1 a 4).