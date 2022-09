El navarclí Aleix Sellarés obté tres títols europeus de duatló i triatló en sis dies

Els Campionats Europeus Multiesport Bilbao-Biscaia 2022 van viure l’eclosió a l’elit de l’especialista navarclí en duatlons i triatlons Aleix Sellarés. Una dècada després d’iniciar-se en el món de les curses de trail running i en el ciclisme en ruta i de muntanya, el navarclí va entomar el repte de competir en tres proves als europeus celebrats al País Basc: la duatló de muntanya, la duatló esprint de carretera i la triatló de muntanya. Aleix Sellarés no formava part de cap dels tercets de la selecció estatal que participen a la restringida categoria Elit, però els resultats obtinguts els darrers exercicis li atorgaven un lloc prou alt al rànquing com per prendre part en les proves per categories d’edat (de 30 a 34 anys). «Vaig prendre la decisió de participar en les tres proves perquè els circuits s’adaptaven molt a les meves condicions: eren extremadament durs, molt tècnics i amb força trams de pujada», argumenta el navarclí.

El primer desafiament va ser el duatló esprint de carretera (5 km de cursa, 20 km en bicicleta i 2,7 km corrent) que es va disputar el dissabte, 17 de setembre, a Bilbao. «Sens dubte, era un circuit molt atractiu per a aquells duatletes als quals ens agrada afrontar pujades amb la bicicleta. Els trams de cursa eren plans i ràpids, però el recorregut que havíem de fer amb la bicicleta incloïa un port de muntanya al bell mig. Precisament, va ser on vaig poder castigar els meus oponents i escapar-me en solitari», relata Aleix Sellarés. L’estratègia amb la qual va afrontar la duatló esprint de carretera el navarclí va ser fructífera. Va prendre la determinació de donar el màxim en el primer tram de cursa per agafar la bicicleta el més a prop possible dels capdavanters. Dit i fet. Quan només feia un quilòmetre que havia pujat a la bicicleta, Aleix Sellarés ja ocupava la segona posició i en iniciar la pujada al port va marcar un ritme molt exigent que el va deixar com a líder en solitari. Tot i això, el britànic James Lonsdale va aconseguir atrapar el navarclí. «Sabia que ell era més ràpid que jo a l’hora de córrer, però també era conscient de l’esforç que havia hagut de fer neutralitzar-me», detalla Sellarés. Així doncs, el bagenc va decidir sorprendre el seu oponent durant la transició i els 50 metres d’avantatge que va adquirir a l’inici dels 2,7 km finals li van permetre guanyar la duatló (1 hora i 6 segons) i segellar el primer ceptre continental.

Després de dos dies per recuperar-se mínimament, el navarclí va encarar la duatló de muntanya (7 km de cursa, 21 km en bicicleta de muntanya i el ressupó de 3 km corrent). «Quan vaig reconèixer el circuit el dia abans de la duatló, vaig quedar meravellat», confessa Aleix Sellarés. I no va ser només per la bellesa paisatgística de l’entorn de Balmaseda. «No em podia creure que haguessin configurat un circuit tant dur», assenyala el bagenc. Aleix Sellarés va vèncer a la seva categoria d’edat sense oposició. A més, el navarclí va constatar que el seu temps (1 h, 48’ i 15’’) li hauria permès estar entre els cinc millors especialistes del continent de la categoria Elit. «Aquest fet m’ha fet replantejar els meus objectius. M’he adonat que puc competir en igualtat de condicions amb els millors del món i per això m’he marcat el desafiament de formar part de la selecció estatal que participarà en aquesta modalitat al mundial d’Eivissa d’abril del 2023». Tot i tenir tot el cos adolorit, Aleix Sellarés va mantenir la seva programació i va prendre la sortida en el triatló de muntanya (1.000 metres nedant, 24 km en bicicleta de muntanya i 8 km finals de cursa) que es va disputar el dijous, 22 de setembre, a Bermeo. Aleix Sellarés va sortir de l’aigua amb quatre minuts de desavantatge respecte als primers classificats, però va protagonitzar una remuntada espectacular sobre la bicicleta de muntanya i va palesar la seva tenacitat en la cursa final fins conquerir un inesperat tercer títol europeu (2 h, 2’ i 22’’). Un tercet de ceptres continentals en sis dies. Increïble!